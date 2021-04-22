الاحتلال يستولي على 147 دونما قرب بيت لحم ويجرف أراضٍ في رفح

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، على قرار بالاستيلاء على 147 دونما من أراضٍ غرب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلّة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، قوله، إن "الأراضي التي استولى عليها الاحتلال تقع في الحوض 3 من منطقة ’ظهر المترسبة’ من أراضي بلدة نحالين".

كما أفاد بريجية، بأن "الحوض الطبيعي رقم 5 من منطقتي ’خلة السراويل’، و’شعب البيش’ في قرية حوسان"، يقع ضمن الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال.

الاحتلال يتوغّل ويجرف أراض شرق رفح

وفي سياق ذي صلة، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة المُحاصَر، وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار، لليوم الثاني على التوالي.

وانطلقت ست آليات عسكرية إسرائيلية من مواقع الاحتلال العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح، وتوغلت لعشرات الأمتار في الأراضي الزراعية بحي النهضة شرق المدينة، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار وقنابل دخانية.

آلية تابعة للاحتلال شرق رفح (وفا)

وتتعمد آليات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

وكانت إدارة "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال")، قد صادقت في الثاني عشر من الشهر الجاري، على مشروع فرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق تتواجد فيها "مستوطنات معزولة، خاصة في محافظتي نابلس وجنين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس". ويتوقع أن يصادق مجلس إدارة "كيرن كييمت" نهائيا على مشروع القرار في 22 نيسان/ أبريل الجاري.