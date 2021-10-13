  2. فلسطينيات
  3. الاستيطان والمستوطنات

الاحتلال يصادر أراضي بالقدس سيقطع التواصل الجغرافي مع بيت لحم

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 13:52

الاحتلال يصادر أراضي بالقدس سيقطع التواصل الجغرافي مع بيت لحم
أعمال في موقع مستوطنة "غفعات همتوس"، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس اليوم، الأربعاء، على مصادرة أراضي لصالح مبان عامة وشق طرق من أجل تنفيذ أعمال بناء في موقع مستوطنة جديدة باسم "غفعات همتوس"، في جنوبي القدس المحتلة. وتقع الأراضي المهددة بالمصادرة في منطقة بالغة الحساسية، إذ من شأن مصادرتها أن يقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم.

ويأتي قرار لجنة التخطيط والبناء المحلية في وقت طالبت فيه الإدارة الأميركية إسرائيل بالامتناع عن خطوات أحادية الجانب، وفيما يزور وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، واشنطن للقاء نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، في الساعات القليلة المقبلة. كذلك يأتي قرار المصادرة غداة لقاء لبيد مع نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، وادعى خلاله أنه "نحن أيضا نوافق على أنه يجب أن تكون للفلسطينيين حياة جيدة وأمل".

واعتبر عضو اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، يهودا فريوديغر، أنه "سُررت اليوم بأن أكون شريكا في دفع خطة بناء غفعات همتوس. والقدس متعطشة لمناطق للبناء، وغفعات همتوس هي مكان مثالي ولا يمس بالطبيعة وقريب من أحياء (مستوطنات) قائمة. وعلى جميع محبي القدس ومنشدي جودة البيئة وحماية الطبيعة أن يبذلوا كل ما بوسعهم من أجل دفع الخطة قدما وعدم السماح للضغوط السياسية بتأخيرها" حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني.

وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية قد صادقت، في العام 2014، على مخطط لبناء 2400 وحدة سكنية لصالح مستوطنة "غفعات همتوس". وبعد ذلك جمدت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ المخطط في أعقاب ضغوط دولية، وامتنعت عن نشر المناقصة لهذا المخطط.

وأصدرت "سلطة أراضي إسرائيل، العام الماضي، كراسة المناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية في "غفعات همتوس"، وبموجبها يجب تقديم مقترحات حتى موعد لا يتجاوز أياما معدودة من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب حينها، جو بايدن.

وندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بنشر المناقصة في حينها وقال إنه "قلق جدا من هذه الخطوة، التي يتوقع أن تمس باحتمال إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي". وسيزور مندوبون عن الاتحاد الأوروبي الموقع الذي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنة فيه، صباح غد.

وأشارت هاريس قبل لقائها مع لبيد، أمس، إلى "قوة العلاقات مع إسرائيل. وهذه العلاقات تستند إلى قيم مشتركة. وسنبحث في احتياجات إسرائيل الأمنية، وفي السلام والازدهار لإسرائيل والفلسطينيين...".

بودكاست عرب 48

#القدس المحتلة
#مستوطنة "غفعات همتوس"
#تواصل جغرافي
#مصادرة اراض

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا
غزة: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

2021-10-13

إرهاب المستوطنين: إعطاب مركبات بمردا وقطع أشجار زيتون بعورتا
إرهاب المستوطنين: إعطاب مركبات بمردا وقطع أشجار زيتون بعورتا

2021-10-13

"صلوات صامتة" للمستوطنين بالأقصى واعتقالات بالضفة والقدس
"صلوات صامتة" للمستوطنين بالأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

2021-10-13

الأكثر قراءة

اختطاف شابّة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها

اختطاف شابّة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها

2021-10-12
الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا

الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا

2021-10-12
اعتقالات إدارية:

اعتقالات إدارية: "خطوة خطيرة وتجاوز لنظام عسكري"

2021-10-12
حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية

حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية

2021-10-12
التحقيقات مع العارضة: حفر نفق الجلبوع... أعادني إلى الحياة

التحقيقات مع العارضة: حفر نفق الجلبوع... أعادني إلى الحياة

2021-10-12