المقاومة الشعبية في بيتا بعد تصريحات بينيت بشأن "إفياتار": "إن عدتم عدنا"

"القرار الإسرائيلي لن يمر إلا على أجسادنا، سنبقى"، بهذه الكلمات تعهد شبان فلسطينيون من مجموعة "حراس الجبل"، بالتصدي لمحاولات إعادة المستوطنين لمستوطنة "إفياتار" على قمة جبل "صبيح"، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

حديث الشاب كان بين كثيرين من أهالي بلدة "بيتا" شمالي الضفة الغربية، تحدثوا للأناضول، متعهدين بتصعيد المقاومة الشعبية، تنديدا بتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الذي تعهد بإعادة المستوطنين لـ"أفيتار" التي أخليت مؤخرا.

ويواصل أهالي البلدة لليوم الـ108 مقاومتهم للبؤرة "أفيتار" بالرغم من إخلائها من المستوطنين، مطالبين بإخلائها أيضا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوعد السكان في أحاديث منفصلة مع "الأناضول"، بتصعيد المقاومة الشعبية، حتى تحرير "جبل صَبيح".

والأسبوع الماضي قال بينيت في تصريحات إن حكومته تنوي إقامة مستوطنة "أفيتار" على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس "على النحو المتفق عليه مع قادة المستوطنين".

وفي تموز/ يوليو الماضي، أخلت الحكومة الإسرائيلية "أفيتار" من المستوطنين، بعد اتفاق معهم يقضي ببقاء منازلهم قائمة وخالية ومقفلة، مع حضور ثابت للجيش الإسرائيلي في المكان، وهو ما عده أهالي بيتا في حينه بـ"تحايل رخيص".

مستوطنة إفياتار (أ ب)

وكان جيش الاحتلال، قرر مطلع حزيران/ يونيو الماضي هدم البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مطلع أيار/ مايو، لأنها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، ودون موافقته.

ومنذ إقامة البؤرة ينظم أصحاب الأراضي المقامة عليها في بلدة بيتا احتجاجات للمطالبة بإخلاء المستوطنين أسفرت عن استشهاد 7فلسطينيين (6 من بيتا، وشهيد من بلدة يتما القريبة) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة المئات.

تصعيد كبير

وردا على قرار بينيت، تعهد موسى حمايل، نائب رئيس بلدية بيتا، بتصعيد كبير للمقاومة الشعبية، وابتكار أساليب جديدة لتحرير الجبل.

وقال حمايل للأناضول، إن "تصريحات بينت تدلل على أن حكومة الاحتلال شريكة مع المستوطنين في سرقة الأرض وتشريع الاستيطان الإسرائيلي".

وأضاف "جربونا منذ تأسيس البؤرة الاستيطانية، واليوم بات لدينا تجربة جيدة في المقاومة الشعبية، وعليهم أن ينتظروا تصعيدا مختلفا".

وذكر أن أهالي بلدته يملكون أوراق رسمية بملكية الجبل، ولا حق للمستوطنين وقوات الاحتلال به.

القرار لن يمر

وفي محيط جبيل صبيح يشعل شبان النار في إطارات مطاطية، و يرشقون قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة.

وشدد مقاومون غالبيتهم يخفون وجوههم بأقنعة، على أن "القرار لن يمر، والمقاومة مستمرة".

ومن جانبه، قال محمود حمايل (35عاما)، أحد سكان بلدة بيتا، إن "شبان البلدة يمضون في مشروعهم لتحرير الجبل، وأن قرار إسرائيل لا يعني لهم شيئا". وأضاف: "نقول للاحتلال إن عدتم عدنا وبشكل أقوى ليلا ونهارا".

وخاطب رئيس الحكومة الإسرائيلية قائلا "ستعود خائبا". وبدوره قال عيسى معالي (45 عاما)، إن "القرار الإسرائيلي لن يمر إلا على أجسادنا، سنبقى نقاوم حتى تحرير الجبل بإذن الله".

وعرف معالي" عن نفسه بأنه "أحد حراس الجبل"، وهو لقب يطلق على الشبان والأهالي الذين يواصلون المقاومة الشعبية بكل أشكالها في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف معالي للأناضول: "صحيح أن المقاومة الشعبية هدأت نوعا ما في بيتا منذ إخلاء البؤرة، ولكنها ستعود وبشكل أقوى مما بدأت عليه في حال عاد المستوطنون للبؤرة الاستيطانية".

السير على خطى الشهداء

وفي حزيران/ يونيو الماضي، فقد سعيد حمايل، نجله القاصر محمد، في معركة الجبل، بحسب وصفه، لكنه يقول إنه "وشباب البلدة يسيرون على خطى الشهداء لتحرير الجبل".

وأضاف: "كان أمل الشهداء أن نصلي صلاة النصر على قمة الجبل، ونحن على عهدهم نمضي".

وقال: "حلمنا أن نرى الجبل بدون أي شكل من أشكال الاحتلال، وهذا سيكون، وأي تصريحات أخرى إسرائيلية لا تساوي شيئا، وستواجه بالمقاومة".