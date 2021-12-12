مستوطنون يعتدون على سيارات وممتلكات المقدسيين

حطم مستوطنون يهود متطرفون، في ساعات فجر الأحد المُبكّرة، سيارات لمقدسيين فلسطينيين في شارع نابلس بالقرب من شارع 1 الرئيسي.

وأفاد شهود عيّان بأن مجموعة من المستوطنين استهدفوا نحو 15 مركبة فلسطينية بالحجارة في مدينة القدس المحتلة، ما أدى لإلحاق أضرار كبيره بها.

وأوضح الشهود، أن المستوطنين حاولوا حرق مركبة بعد سكب مواد حارقة داخلها.

وعادة ما يشن مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وبين الحينة والأخرى تقوم مجموعات "تدفيع الثمن" الإرهابية اليهودية بخطّ رسومات ونصوص عنصرية على الجدران والمقدسات في قرى ومدن الداخل.

ووثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، منذ بداية العام الجاري، 427 حادثا (اعتداء) من قبل مستوطنين بالضفة بما فيها القدس، بينها 312 حادثا أدى إلى وقوع أضرار بالممتلكات، و115 حادثا أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.