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مستوطنون يحاولون إقامة بؤرة استيطانية مستغلين مقتل مستوطن

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 12:00

مستوطنون يحاولون إقامة بؤرة استيطانية مستغلين مقتل مستوطن
أحد البيوت المتنقلة التي أحضرها المستوطنون الليلة الماضية (تصوير طلاب المعهد الديني "حوميش")
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أقام 50 مستوطنا بؤرة استيطانية عشوائية جديدة، الليلة الماضية، في مستوطنة "حوميش"، التي أخلتها إسرائيل في إطار خطة الانفصال في العام 2005، مستغلين مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار، يوم الخميس الماضي. وأخلت قوة من حرس الحدود المباني المتنقلة من البؤرة الاستيطانية.

وأحضر المستوطنون شاحنات محملة ببيوت متنقلة ومواد بناء وأقاموا أربعة بيوت متنقلة وأعلنوا عن إقامة "مستوطنة دائمة في حوميش". ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه حاول منع المستوطنين، إلا أن المستوطنين دخلوا إلى الموقع وأقاموا البيوت.

وقال المستوطنون "إننا نواصل طريق يهودا (ديمنتمان الذي قُتل في العملية) ونريد مستوطنة دائمة في حوميش. ونحن هنا من أجل أن نبقى، وحتى لو وصلت قوات من أجل تفكيك البيوت، فإننا سنقوم ببنائها من جديد. هذه وصية يهودا" وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأحد.

يشار إلى أنه يعمل معهد ديني يهودي في موقع المستوطنة. واعتبر مدير المعهد، شموئيل ووندي، محاولة الجيش الإسرائيلي منع دخول المستوطنين أنه "ينطوي على تناقض لا يمكن استيعابه، وهذه جائزة للإرهاب. وبدلا من القيام برد فعل صهيوني لائق، يريد الجيش إخلاء المستوطنة ردا على مقتل ديمنتمان. وشعب إسرائيل لن يسمح بحدوث ذلك".

وبعد سنة ونصف السنة من إخلاء مستوطنة "حوميش" في العام 2005، أقام مستوطنون المعهد الديني في موقع المستوطنة ويتواجدون فيها على مدار 24 ساعة يوميا. وتصاعدت اعتداءات هؤلاء المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم في الفترة الأخيرة.

وفجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، بمشاركة الشاباك والشرطة، أربعة فلسطينيين نسبت إلى اثنين منهم تنفيذ عملية إطلاق النار وإلى الاثنين الآخرين مساعدتهما في تنفيذ العملية.

بودكاست عرب 48

#استيطان
#مستوطنة "حوميش"
#عملية نابلس

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