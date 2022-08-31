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مخطط لتوسيع مستوطنة "غيلو" بـ 1250 وحدة جديدة

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 11:07

مخطط لتوسيع مستوطنة "غيلو" بـ 1250 وحدة جديدة
توسيع مستوطنة غيلو (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توصلت وزارة الإسكان وما يسمى "سلطة الأراضي" وشركات عقارات إسرائيلية، إلى اتفاق مشترك يقضي بناء 1250 وحدة سكنية جديدة في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة "غيلو" المقاومة على أراضي بيت جالا قضاء بيت لحم.

ويأتي ذلك، في إطار الإعلان عن التعاون بين شركتي "كين حتحور" و "إبسيلون" مع وزارة الإسكان في الحكومة الإسرائيلية و "سلطة الأراضي"، على أن يتم تنفيذ تطوير المنحدرات الجنوبية للحي الاستيطاني الجديد.

ويشمل المخطط تطوير شبكتي الطرقات والبنية التحتية والمناطق العامة والمتنزهات والمناطق التجارية والتوظيف، إضافة لبناء مجموعة من المباني المرتفعة والأبراج السكنية تضم 1250 وحدة استيطانية في الجزء السفلي من المنحدرات الجنوبية، تشمل 27 مبنى من 9 إلى 13 طابقا.

ويضم القسم الثاني من المشروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقا على قمة تلك المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية.

وستسمى المنطقة الاستيطانية الجديدة بـ"منحدرات غيلا"، حيث يأتي المخطط ضمن مشروع كبير يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الانفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يضيف المخطط الجديد إلى الجزء العلوي من المجمع مئات الوحدات الاستيطانية في 4 أبراج ضخمة، تستوعب نحو 580 وحدة استيطانية جديدة في غضون الـ 4 سنوات المقبلة.

ووفقا للشركات التي ستنفذ المخطط، فإن المشروع في مراحل التخطيط النهائية والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في بلدية الاحتلال في القدس واللجان المحلية واللوائية للتنظيم والبناء، وقد بلغ مرحلة متقدمة وحصل على معظم الموافقات، وتقوم الشركة الفرعية "كين حتحور" بالترويج إلى سلسلة من المشاريع والمجمعات الاستيطانية المرافقة والداعمة للمخطط.

بودكاست عرب 48

#الاستيطان والمستوطنات
#بيت جالا
#بيت لحم
#الضفة الغربية
#مستوطنة غيلو
#الحكومة الإسرائيلية

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