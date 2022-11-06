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مستوطنون يعربدون في الضفة الغربية.. سرقة أراضٍ وإتلاف محاصيل

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 11:06

مستوطنون يعربدون في الضفة الغربية.. سرقة أراضٍ وإتلاف محاصيل
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

نصب مستوطنون، اليوم الاحد، عددا من "الكرفانات"، في أراضي خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا، جنوبي نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن "نحو 50 مستوطنا يقومون بنصب كرفانات في منطقة الرومي في اراضي خربة يانون من الجهة الشرقية الشمالية، التي تبعد عن مستوطنة ‘ايتمار‘ والبؤرة الاستيطانية ‘777‘، نحو كيلومتر".

وأضاف أن "خربة يانون محاطة بخمس مستوطنات وبؤر استيطانية، والتي تتوسع على حساب أراضي المواطنين، وجرى الاستيلاء على أكثر من 75% من أراضيها".

ودمّر مستوطنون، اليوم الأحد، شبكة ري واتلفوا محاصيل زراعية في منطقة "عين فرعا"، جنوب غرب الخليل.

وقال المواطن نصر حجة لوكالة الأنباء الفلسطينية إن "مجموعة من مستوطني أدورا المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا حقول المواطنين الزراعية في منطقة ‘عين فرعا‘، ودمروا شبكات الري واتلفوا محاصيل زراعية".

وأضاف أن عين فرعا هي أحدى الينابيع الطبيعية المنتشرة في تلك المنطقة ويعتمد عليها الأهالي في ري محاصيلهم الزراعية، وتتعرض تلك المنطقة بشكل مستمر لاعتداءات واقتحامات من قبل المستوطنين، الذين ينصبون خياما ويقيمون صلوات تلمودية وحفلات صاخبة هناك، في محاولة منهم للاستيلاء عليها، لصالح توسيع مستوطنة "أدورا" المجاورة.

وفي سياق متصل، شرع مستوطنون، اليوم الأحد، بحراثة أراض في منطقة مكحول بالأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء عليها وزراعتها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن "المستوطنين يعملون على حراثة الأراضي في منطقة العويسات شرق خلة مكحول، التي تزيد مساحتها على مائة دونم".

ووفقا لمصادر محلية في منطقة الأغوار الشمالية فإن "هذه الأراضي مملوكة بالطابو للمواطنين، لكنهم لا يتمكنون من الوصول إليها منذ عشر سنوات بسبب ممارسات الاحتلال ومستوطنيه".

ويشار إلى أن "مناطق الأغوار الشمالية تتعرض لانتهاكات واعتداءات يومية من الاحتلال ومستوطنيه، تتمثل في الاستيلاء على مساحات إضافية من أراضي الأغوار وتجريفها، ومنع المواطنين من الوصول إلى المراعي، وهدم مساكنهم والاعتداء عليهم.

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك يوميا ما عدا، الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#المستوطنون في الضفة
#الاعتداء على الفلسطينيين

مستوطنون يعربدون في الضفة الغربية.. سرقة أراضٍ وإتلاف محاصيل

مستوطنون يعربدون في الضفة الغربية.. سرقة أراضٍ وإتلاف محاصيل

مستوطنون يعربدون في الضفة الغربية.. سرقة أراضٍ وإتلاف محاصيل

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