إرهاب المستوطنين: إصابات قرب رام الله وإتلاف محاصيل زراعية بالخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بين مقتضب عن وصول 3 إصابات نتيجة اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله، اثنتان بالرصاص الحي في البطن والفخذ والثالثة كسور في الركبة.

أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين عليهم في دير دبوان قضاء رام الله في وقت قامت عصابة من المستوطنين بإتلاف محاصيل زراعية قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن اثنين من المصابين، بالرصاص الحي في البطن والفخذ، والثالث بكسور في الركبة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بين مقتضب عن وصول 3 إصابات نتيجة اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله، اثنتان بالرصاص الحي في البطن والفخذ والثالثة كسور في الركبة.

إلى ذلك، اعتدت عاصبة من مستوطنة "كرمائيل" بالضرب على فريد حمامدة، بمنطقة "الشومرة" التابعة لبلدة الزويدين بمسافر يطا، ما تسبب بإصابته برضوض.

كما طاردت مجموعة من المستوطنين رعاة الأغنام من عائلة حمامدة، ومنعوهم من رعي أغنامهم في منطقة الشومرة، كما أتلفوا محاصيل زراعية شتوية "قمح وشعير وبرسيم وكرسنه" لذات العائلة، بعد إطلاقهم مواشيهم في حقول الفلسطينيين، بحماية قوات الاحتلال.

وارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين منذ بداية العام، حيث ارتكب الاحتلال والمستوطنون أكثر من 442 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.