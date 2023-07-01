مستوطنون يعتدون على مزارعين غربي سلفيت.. وإقامة بؤرة استيطانية سابعة خلال أيام

"حضرت قوات الاحتلال إلى المكان وبدلا من اعتقال المستوطنين، قاموا بإطلاق النار في الهواء والاعتداء بالضرب على عمي محمود الديك، واعتقال والدي أحمد"

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مزارعين فلسطينيين أثناء تواجدهم بأراضيهم في بلدة كفر الديك، غربي سلفيت.

وأفاد الشاب عبد الله الديك، بأن مستوطنين مسلحين اعتدوا بالضرب على والده وعمه أثناء محاولتهما طردهم من منطقة الشعاب "خلة أبو عكول" غربي البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال "حضرت إلى المكان وبدلا من اعتقال المستوطنين، قاموا بإطلاق النار في الهواء والاعتداء بالضرب على عمي محمود الديك، واعتقال والدي أحمد".

يذكر أن منطقة الشعاب غرب كفر الديك تتعرض باستمرار لاعتداء المستوطنين وتخريب للأشجار والمزروعات.

(Gettyimages)

وفي سياق متصل، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المغير، شمال شرق رام الله، وهي البؤرة السابعة التي يقيمها المستوطنون في غضون عشرة أيام في الضفة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن مستوطنين نصبوا ثاني أيام العيد، خيمة كبيرة في منطقة القبون "أرض الداليا" شرقي القرية، ووضعوا داخلها ما يزيد على 100 رأس من البقر.

وأشار إلى أن المستوطنين نصبوا الخيمة على الطريق الذي يصل إلى نحو 20 ألف دونم من أراضي قريتي المغير وكفر مالك وتمتد حتى منطقة الأغوار.

ويذكر أن المستوطنين، وبحماية من جيش الاحتلال، أقاموا في غضون العشرة أيام الماضية ست بؤر استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية؛ الأولى على طريق اللبن القديم. واللبن سنجل قرب مستوطنة "معاليه ليفونا"، والثانية على أراضي أم صفا قرب الشارع الرئيسي المحاذي لمستوطنتي "عطيرت، وحلميش"، والثالثة شرق قرية مخماس قرب تجمع البقعة، والرابعة عند طريق المعرجات غرب أريحا، والخامسة شرقي بلدة تقوع في بيت لحم، والسادسة على أراضي ديراستيا غرب سلفيت.