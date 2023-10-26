أكثر من 7 آلاف شهيد في غزة

يواصل الطيران الحربي للاحتلال، لليوم الـ 20 على التوالي، قصف منازل المدنيين المأهولة بالسكان والأبراج السكنية في قطاع غزة، وارتكاب مزيدا من المجازر وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، لليوم الـ20 على التوالي عدوانه على غزة، مكثّفا قصف منازل المدنيين المأهولة بالسكان، والأبراج السكنية، وارتكاب مزيد من المجازر وقتل الأطفال والنساء والشيوخ؛ وارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء إلى أكثر من 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلًا و1709 نساء و397 مسنًا وأكثر من 18 ألفا و500 مصاب؛ فيما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع انهيار المنظومة الصحية.

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وشنّ الطيران الحربي للاحتلال، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية مكثفة وعنيفة على محافظة شمال غزة، استهدفت مناطق مأهولة ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية نفذت عملية توغل بواسطة الدبابات والآليات المدرعة في شمال قطاع غزة خلال ساعات الليل، في ما وصفه بـ"عملية مداهمة مركزة".

وادعى الاحتلال أن عملية التوغل جاءت كـ"جزء من تهيئة الظروف في المنطقة تمهيدا للمراحل اللاحقة من القتال"، وزعم أن قواته استهدفت خلالها عناصر في فصائل المقاومة ودمرت بنى تحتية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع.

في المقابل، أخفق مجلس الأمن الدولي بتبني مشروعي قرارين أميركي وروسي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث استخدمت روسيا والصين (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي، في حين لم يحظ المشروع الروسي بالحد الأدنى من الأصوات.