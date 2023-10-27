الاحتلال يوسع من عمليته البرية.. اشتباكات بعدة محاور وغارات عنيفة على قطاع غزة

لليوم الـ21 يواصل الاحتلال القصف الجوي المكثف على قطاع غزة وتدمير أحياء بكاملها، وارتقاء 7326 شهيدا، بينهم أكثر من 3000 طفل و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

واصلت قوات الاحتلال شن عملية برية بشكل محدود إلى قطاع غزة من عدة محاور قرب السياج الأمني الفاصل، فيما أعلنت كتائب القسام عن وقوع اشتباكات عنيفة على الأرض تصديا لتوغل قوات الاحتلال في بيت حانون وشرق مخيم البريج.

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ويأتي ذلك تزامنا مع غارات عنيفة وغير مسبوقة شنها الاحتلال على قطاع غزة، والتي لم تتعرض لمثلها منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أدت إلى انقطاع تام للاتصالات والإنترنت.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيليّ لليوم الـ21، عدوانه على قطاع غزة المحاصَر، مستهدفا بغارات جوية مكثفة، وقصف مدفعيّ، مناطق متفرّقة، دمّرت أحياء بكاملها، وارتفع عدد الشهداء إلى 7 آلاف و326 شخصا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات على الأقل، و397 مسنا، وأُصيب أكثر من 18484 شخصا، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

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