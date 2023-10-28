22 يوما من العدوان || غارات مكثفة ومتواصلة وانقطاع الاتصالات في غزة

في آخر حصيلة لعدد الشهداء والإصابات أعطتها وزارة الصحة في غزة، كانت يوم أمس الجمعة؛ 7326 شهيدا، بينهم أكثر من 3000 طفل و1709 سيدات و397 مسنا، وإصابة 18484 شخصا، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، فجر اليوم السبت، يومه الـ22 والأسبوع الرابع منذ بدء "طوفان الأقصى"، وسط انقطاع القطاع عن شبكتي الاتصال والإنترنت كليا، بالتزامن مع اشتداد الغارات الإسرائيلية وزيادة كثافتها وقوتها، منذ يوم أمس الجمعة.

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وفي آخر حصيلة لعدد الشهداء والإصابات أعطتها وزارة الصحة في غزة، كانت يوم أمس الجمعة؛ 7326 شهيدا، بينهم أكثر من 3000 طفل و1709 سيدات و397 مسنا، وإصابة 18484 شخصا، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

كان قد صرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، إن الجيش سيوسّع عملياته البرية، فيما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن هذا التوغل ليس الاجتياح البري الذي يعرفه الجميع.

أما كتائب القسام كان قد أعلنت على اشتباك مقاوميها مع قوات الجيش الإسرائيلي المُقتحمة.