1590 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تركزت عمليات الاعتقال في محافظات: نابلس، جنين، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، قلقيلية، طوباس، سلفيت، وطولكرم.

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وذلك في ظل استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء الشعب الفلسطيني منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: نابلس، جنين، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، قلقيلية، طوباس، سلفيت، وطولكرم.

ورافق المداهمات والاعتقالات عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات التخريب التي طالت منازل الفلسطينيين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة.

ولفتت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر، تاريخ بدء معركة طوفان الأقصى بلغت أكثر من 1590 حالة اعتقال، وهذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

وتتعرض مناطق مختلفة في الضفة الغربية، منذ الحرب على غزة لاقتحامات واسعة من قبل جيش الاحتلال، تزامنًا مع مواجهات "عنيفة" واشتباكات مسلحة لا سيما في مدن: نابلس، جنين، وطوباس، والخليل، وطولكرم، وقلقيلية وأريحا.

وفجر اليوم الأحد، استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين وأصيب 33 فلسطينيا بجراح بينها خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محافظات: رام الله والبيرة، طوباس، جنين ونابلس.