الاحتلال يواصل قصف محيط المستشفيات في غزة

34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما استشهد 124 من الكوادر الصحية وجرح أكثر من 100 وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل>

يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصف محيط المستشفيات في قطاع غزة، حيث شن طيران الاحتلال مجددا فجر اليوم الثلاثاء، قصفا على محيط عدد من المستشفيات في قطاع غزة.

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واستهدف الطيران الحربي للاحتلال منازل في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، ومنازل أخرى بمحيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر غربي مدينة غزة، ومحيط مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع، ومحيط مستشفى الصداقة التركي.

وشهد مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

وقالت الوزارة إن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما استشهد 124 من الكوادر الصحية وجرح أكثر من 100 وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل، كما تم إغلاق 12 من أصل 35 مستشفى في القطاع.

كما توقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود.

وقالت الوزارة إن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة، وتبلغ السعة الإجمالية لهذه المشافي ألفي سرير.

وأشارت إلى النقص الحاد في الأدوية والمعدات والكوادر اللازمة لعلاج الأعداد الكبيرة من الجرحى، إضافة إلى الانخفاض الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء، حيث يتم إجراء عمليات جراحية بدون تخدير وعلى ضوء الهواتف.

ومنذ 25 يوما يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة قتل فيها أكثر من 8306، ينهم 3457 طفلا، وأصيب نحو 21 ألفا و48 فلسطينيا، بحسب بيانات رسمية.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، كما يشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو ألفي فلسطيني، بحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى.