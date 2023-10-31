الحرب على غزة.. عشرات الشهداء والإصابات بقصف متواصل والمقاومة تتصدى لمحاولات الاحتلال التقدم برا

يواصل الاحتلالي عدوانه العسكري على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، وذلك لليوم الـ 25 على التوالي، وتجدد فجر اليوم القصف المدفعي شرقي المحافظة الوسطى وفي محيط المستشفى التركي شمال غربي وسط قطاع غزة.

كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الثلاثاء، غاراتها، على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وتركزت الغارات على مواقع في شمال غرب مدينة غزة، حيث نفذ طيران الاحتلال حزاما ناريا، وشنّ غارات عنيفة وأطلق قنابل ضوئية بشكل مكثف على تلك المناطق.

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ويواصل الاحتلالي عدوانه العسكري على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، وذلك لليوم الـ 25 على التوالي، وتجدد فجر اليوم القصف المدفعي شرقي المحافظة الوسطى وفي محيط المستشفى التركي شمال غربي وسط قطاع غزة، ما أدى لاختناق عدد كبير من المرضى والنازحين بفعل الدخان الذي تخلفه الغارات.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدف فيها محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة ومحيط المستشفى الأوروبي في خانيونس.

وفي حين يبدو جيش الاحتلال ماضيا في توغلاته البرية على الأرض في مؤشر لتوسيع معلن لحربه البرية، تتصدى المقاومة لمحاولات جيش الاحتلال التوغل برا، مستهدفة قواته في أكثر من محور مع مواصلة ضرب مستوطنات "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية.

ومع تواصل القصف المستمر والعنيف على قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 8306، بينهم 3457 طفلا، و2136 امرأة.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال ألقى أكير من 18 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، حيث تلقى كل كيلو مربع في القطاع نحو 50 طنا من المتفجرات.

وأضاف، أن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية لحق بها أضرار متفاوتة في قطاع غزة، إضافة لاستهداف 58 مقر حكومي، و47 مسجدا، و3 كنائس، مشيرًا إلى أن الطواقم المختصة لم تستطع الوصول لبعض المناطق المقصوفة بسبب صعوبة الوضع.