الحرب على غزة: شهداء وإصابات بغارات مكثفة والاحتلال يقر بمقتل 11 جنديا

يعمل جيش الاحتلال على توسيع عمليته البرية في القطاع، بيد أن المقاومة تتصدى لقواته، حيث تجري اشتباكات على الأرض في محاور عدة. في حين شهدت خانيونس اشتباكات ضارية.

اعترف الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 26 للحرب على غزة بمقتل 9 جنود وإصابة 4 بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وكان قد اعترف قبل ذلك بمقتل جنديين في الاشتباكات التي وصفها بالشرسة.

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يأتي ذلك، فيما تواصل فجر صباح اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والإصابات، وذلك غداة المجزرة المروعة في جباليا التي استشهد وأصيب فيها 400 مدني.

واستهدف القصف العنيف والمكثف مناطق مختلفة من قطاع غزة، إلى جانب قصف مدفعي عنيف ومتواصل لعدة ساعات استهدف شرق وشمال مدينة غزة، وشرق جحر الديك وسط قطاع غزة.

وبلغ العدد الإجمالي للشهداء حتى مساء الثلاثاء 8525، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب.

ويعمل جيش الاحتلال على توسيع عمليته البرية في القطاع، بيد أن المقاومة تتصدى لقواته، حيث تجري اشتباكات على الأرض في محاور عدة. في حين شهدت خانيونس اشتباكات ضارية.

وكثف الطيران الحربي غاراته على حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى لاندلاع حرائق، واتخذ القصف شكل الحزام الناري، وهو أسلوب درجت قوات الاحتلال على اتباعه قبل الدخول الميداني إلى المنطقة المرصودة.

على المستوى السياسي، بينما ترفض الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وقف إطلاق النار بذريعة أنه يخدم مصلحة حركة حماس، قررت بوليفيا قطع علاقاتها مع إسرائيل، في حين استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما من هناك احتجاجا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة.