غوتيريش: "ثمة شعب بكامله بلا مكان آمن"

"المشارح تفيض، والمتاجر فارغة، وحال الصرف الصحي مزرية. ونشهد زيادة في انتشار الأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، خصوصًا بين الأطفال. ثمة شعب بكامله مصاب بصدمة. ولا يوجد مكان آمن".

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، عن شعوره بـ"الرعب" جرّاء الضربة التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موكب لسيّارات الإسعاف في غزّة، الجمعة.

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وقال غوتيريش في بيان "أشعر بالرعب جرّاء الهجوم الذي أفيد به في غزّة ضدّ موكب لسيّارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء" و"صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

و أضاف "منذ شهر تقريبًا والمدنيون في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، محاصرون ومحرومون من المساعدات ويُقتَلون ويُقصَفون" و"هذا يجب أن يتوقف"، واصفًا الوضع الإنساني في غزة بأنه مروّع.

كما وحذر من عدم وجود ما يكفي من الغذاء والماء والدواء، في حين أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد.

وتابع غوتيريش أن ملاجئ الأمم المتحدة في غزة "تعمل بنحو أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية وتتعرض للقصف".

وقال "المشارح تفيض، والمتاجر فارغة، وحال الصرف الصحي مزرية. ونشهد زيادة في انتشار الأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، خصوصًا بين الأطفال. ثمة شعب بكامله مصاب بصدمة. ولا يوجد مكان آمن".

وحض الأمين العام للأمم المتحدة مجددا على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، داعيًا مجددًا، "جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين".

وقال "يجب على كل من لديهم نفوذ أن يمارسوه لضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة وتجنب امتداد النزاع الذي يمكن أن يجتاح المنطقة بأسرها".