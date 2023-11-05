الإمدادات الغذائيّة في غزّة لن تكفي إلّا لبضعة أيّام

استشهد المكتب الأمميّ بتقديرات برنامج الأغذية العالميّ الّتي تشير إلى أنّ "الإمدادات الغذائيّة في متاجر غزّة لن تكفي إلّا لبضعة أيّام أخرى".

أكّد مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة "أوتشا"، الأحد، أنّ تقديرات برنامج الأغذية العالميّ تشير إلى أنّ الإمدادات الغذائيّة في متاجر قطاع غزّة لن تكفي إلّا لبضعة أيّام أخرى.

وكتبت "أوتشا"، في منشور على حسابها عبر منصّة "إكس"، لقد "أصبح الوصول إلى الغذاء الأساسيّ تحدّيًا متزايدًا في غزّة".

وأكّدت أنّه "لم يبق سوى عدد قليل من المخابز عاملة في القطاع بسبب الدمار المستمرّ ونقص الدقيق والوقود".

كما استشهد المكتب الأمميّ بتقديرات برنامج الأغذية العالميّ الّتي تشير إلى أنّ "الإمدادات الغذائيّة في متاجر غزّة لن تكفي إلّا لبضعة أيّام أخرى".

ووجّهت وزيرة الصحّة الفلسطينيّة مي الكيلة، الأحد، رسالة إلى المجتمع الدوليّ حول الحرب الإسرائيليّة في قطاع غزّة، وتساءلت: "ألا يكفي 30 يومًا من القتل؟"

رسالة الكيلة، حملت العنوان "ألا يكفي 30 يومًا من القتل؟"، وجاءت في اليوم الثلاثين لحرب متواصلة يشنّها الجيش الإسرائيليّ على غزّة.

وقالت الكيلة، إنّ "الاحتلال الإسرائيليّ لا يزال يستهدف كلّ شيء في قطاع غزّة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضاربًا بعرض الحائط كلّ القوانين الدوليّة، ومتنكّرًا للحضارة الإنسانيّة".

ولليوم الثلاثين، يشنّ الجيش الإسرائيليّ "حربًا مدمّرة" على غزّة، استشهد فيها 9770 فلسطينيًّا، بينهم 4800 طفل و2550 سيّدة، وأصاب أكثر من 24 ألفًا آخرين، كما قتل 151 فلسطينيًّا واعتقل 2080 في الضفّة الغربيّة، بحسب مصادر فلسطينيّة رسميّة.