اليوم الـ 30 للحرب على غزة: مجازر وقصف متواصل للنازحين

استمرت آلة الحرب الإسرائيلية باستهداف المربعات السكنية في المخيمات والأحياء السكنية في قطاع غزة، لا سيما تلك التي لجأ إليها النازحون من منازلهم، تزامنا مع ارتكاب مجازر بحق المدنيين.

واصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في قطاع غزة، ومع دخول الحرب يومها الـ 30، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم المغازي خلفت عشرات الشهداء وأكثر من 100 إصابة، كما استمرت في استهداف المستشفيات ومراكز إيواء النازحين.

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على صعيد العملية البرية، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لمحاولات التقدم الإسرائيلية بمحاور القتال، معلنة بين الحين والآخر إيقاع خسائر في الأرواح والمعدات بصفوف جيش الاحتلال.

يأتي ذلك، فيما استمرت آلة الحرب الإسرائيلية باستهداف المربعات السكنية في المخيمات والأحياء السكنية في قطاع غزة، لا سيما تلك التي لجأ إليها النازحون من منازلهم، تزامنًا مع ارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا عليها، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما شنت الطائرات الحربية أيضا 15 غارة على الأقل في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وقصف بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال القطاع.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، والذي تعرض للقصف الليلة الماضية.

وكثف الاحتلال غاراته على المناطق السكنية واستهدف منطقة سكنية في مخيم جباليا شمال شرق غزة، وأطلقت بحرية الاحتلال النار تجاه شاطئ بحر رفح، وقصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه البحرية الأطراف الغربية شمال غزة.

وأحصت وزارة الصحة في غزة 9500 شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.