تضامنًا مع غزّة: مئات الآلاف يتظاهرون في مدن مختلفة حول العالم

احتشد مئات الآلاف اليوم الأحد في عدد من العواصم العربيّة والعالميّة، في مظاهرات تضامنيّة مع الفلسطينيّين، في ظلّ الحرب التي يتعرّض لها الفلسطينيّون في غزّة، والمجازر اليوميّة التي تُرتكب بحقّهم، وسط تواطؤ عالميّ

مظاهرات متاضمنة مع الفلسطينيّين انطلقت في عدد من المدن الإسبانيّة (Getty)

تواصلت اليوم الأحد مظاهرات في عدد من المدن حول العالم، ومن بين المدن الّتي شهدت مظاهرات تضامن مع فلسطين، خلال الأيّام الماضية، برشلونة وفالنسيا وبلباو وتوليدو.

Une marche massive à Madrid pour soutenir la Palestine et exiger la rupture des relations diplomatiques avec Israël#Israel #Gaza #Palestine #TesYeuxSurLemonde pic.twitter.com/gDWFMdPBnl — AlAin Français (@AlainFrNews) November 5, 2023

وتجمّع آلاف المتظاهرين في العاصمة مدريد، دعمًا لفلسطين وتضامنًا معها، وأطلق المتظاهرون في مدريد هتافات تدعو لوقف إطلاق النار في غزّة، وتصف الهجمات الإسرائيليّة بـ "الإبادة الجماعيّة"، متّهمين أوروبا بتمويل "آلة القتل الإسرائيليّة"، ودعا بيان تلي باسم المتظاهرين، إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيليّة.

كما تجمّع آلاف الأشخاص في مدينة نيويورك بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، احتجاجًا على الهجمات الإسرائيليّة على غزّة وتضامنًا مع الفلسطينيّين.

مظاهرة تضامنيّة مع الفلسطينيّين في مدريد (Getty)

بولندا

وتجمّع المئات، الأحد، في العاصمة البولنديّة وارسو، احتجاجًا على الهجمات الإسرائيليّة ضدّ غزّة، ودعمًا لفلسطين وتضامنًا معها.

وردّد المحتجّون الّذين تجمّعوا في ساحة القلعة بالمدينة القديمة هتافات من قبيل "فلسطين ستكون حرّة من النهر للبحر" و "الحرّيّة لغزّة".

كما رفعوا لافتات حملت عبارات "فلسطين حرّة" و"أوقفوا المجزرة"، داعين إلى وقف القصف الإسرائيليّ على غزّة.

وأكّدت ماغدًا، إحدى المتظاهرات، على استمرارهم في التظاهر حتّى توقف الهجمات.

أمّا ميرا الإسبانيّة الّتي جاءت إلى بولندا بغرض السياحة، فقالت إنّها "تذكّرت إنسانيّتها" عندما رأت المظاهرة.

وأضافت: "الأطفال يموتون، لتتوقّف المجزرة".

مظاهرة تضامنيّة مع الفلسطينيّين في وارسو (Getty)

تركيّا

وفي السياق، وصلت مسيرة هيئة الإغاثة الإنسانيّة (İHH) التركيّة، الأحد، إلى أمام قاعدة إنجرليك العسكريّة، الّتي تضمّ قوّات أمريكيّة، بولاية أضنّة (جنوب) تعبيرًا عن التضامن مع سكّان قطاع غزّة، والتنديد بالدعم الأمريكيّ لإسرائيل في قصفها القطاع الفلسطينيّ.

وذكر مراسل الأناضول، أنّ "قافلة الحرّيّة من أجل فلسطين"، وصلت أمام قاعدة إنجرليك، بعدما انطلقت من إسطنبول الجمعة.

فيما اتّخذت قوّات الشرطة التركيّة تدابير أمنية في محيط القاعدة.

متظاهرون أتراك وسط الغاز المسيل للدموع في مظاهرةة ضدّ زيارة بلينكن (Getty)

وأضاف أنّ القافلة دعمتها قوافل من ولايات تركيّة أخرى، وحمل المشاركون في القافلة بأيديهم أعلام تركيّا وفلسطين.

وأمام القاعدة، ردّد المتظاهرون هتافات مندّدة بالدعم الأمريكيّ للقصف الإسرائيليّ على غزّة.

والثلاثاء، أعلن رئيس "İHH" التركيّة بولنت يلدرم، خلال مؤتمر صحفيّ بإسطنبول، أنّهم سيبدؤون مسيرة، الجمعة، نحو قاعدة إنجرليك العسكريّة، من أجل الدعوة إلى إعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وقال يلدرم، "سنتوجّه نحو قاعدة إنجرليك… أيّها الشعب التركيّ انتفض، وانطلقوا بالآلاف، لا تبقوا في منازلكم، ولا تناموا، ولا تغفوا، فالأطفال يقتلون، وإذا بقيتم صامتين على مقتل هؤلاء الأطفال، فسيحدث نفس الأمر لأطفالنا".

المغرب

واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين المغاربة، الأحد، في مسيرة شعبيّة بمدينة طنجة (شمال)، لمناصرة الشعب الفلسطينيّ والتنديد بالقصف الإسرائيليّ المتواصل على غزّة، إلى جانب الدعوة إلى وقف التطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وجابت المسيرة، الّتي دعت لها مجموعة العمل الوطنيّة من أجل فلسطين (هيئة مدنيّة مستقلّة)، شوارع رئيسيّة وسط المدينة وصولًا إلى ساحة الأمم، بمشاركة متظاهرين من مدن مغربيّة عديدة.

جانب من المظاهرات المتاضمنة مع الفلسطينيّين في المغرب (Getty)

ونظّمت المسيرة تحت شعار "الشعب المغربيّ مع الشعب الفلسطينيّ في معركة طوفان الأقصى ضدّ العدوان الهمجيّ الإسرائيليّ، وضدّ التطبيع".

وتوقّف المتظاهرون أمام القنصليّة الفرنسيّة في طنجة لدقائق، رافعين شعارات مناوئة لسياسة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون المؤيّدة لإسرائيل.

طنجة العالية دائما في الموعد pic.twitter.com/Rh9KnEQhIL — Lei la (@leila_sellia) November 5, 2023

كندا

ونظّمت حركة الشبّان الفلسطينيّين"، مظاهرة في تورنتو، للتضامن مع غزّة ضدّ الهجمات الإسرائيليّة.

وفي هذا الإطار، تجمّع قرابة 25 ألف شخص أمام مبنى القنصليّة الأمريكيّة في تورنتو، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزّة.

جانب من المظاهرات المتاضمنة مع الفلسطينيّين في تورنتو (Getty)

وأطلق المتظاهرون هتافات تدعو لرفع الحصار عن غزّة، ووقف إطلاق النار على الفور، منتقدين موقف إدارة الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، ممّا يجري في القطاع.

كما اتّهم المتظاهرون رئيس الوزراء الكنديّ جاستن ترودو، وبايدن، بـ"الشراكة في الإبادة الجماعيّة بغزّة" و"دعم الإرهاب".

وفي سياق متّصل، توجّه مجموعة من المتظاهرين إلى أحد فروع سلسلة مقاهي تتّخذ من إسرائيل مقرًّا لها، داعين إلى مقاطعته.

ويواصل الجيش الإسرائيليّ منذ 30 يومًا "حربًا مدمّرة" على غزّة، استشهد فيها 9770 فلسطينيًّا، منهم 4800 طفل و2550 سيّدة، وأصاب أكثر من 24 ألف فلسطينيّ، بحسب مصادر فلسطينيّة رسميّة.