استئناف نقل الجرحى وحاملي الجوازات الأجنبية من غزة إلى مصر

قالت مصادر في حكومة "حماس" إن إعادة فتح المعبر تمت بوساطة مصرية وبعد الحصول على موافقة إسرائيلية.

وصلت الإثنين مجموعة جديدة من الجرحى وحاملي جوازات سفر أجنبية من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول في الجانب المصري من المعبر، بعد توقف ليومين.

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وقال المسؤول المصري "وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات".

كما أكد المسؤول "بدء وصول حاملي جنسيات مزدوجة إلى الجانب المصري من معبر رفح"، بدون تحديد عددهم.

وأعلنت حكومة "حماس" في غزة الإثنين إعادة فتح معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع الذي تقصفه إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف المسؤول المصري "من المتوقع وصول دفعة أولى من المصريين العالقين في غزة، وعددهم 55 مصريا، ضمن مجموعة اليوم".

وفتح المعبر ثلاثة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة الأسبوع الماضي للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين ومئات من حاملي الجوازات الأجنبية قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.

وكانت "حماس" قد اشترطت عبورا آمنا لسيارات الإسعاف إلى معبر رفح بعدما استهدف قصف إسرائيلي سيارات إسعاف في غزة.

وقالت مصادر في حكومة "حماس" إن إعادة فتح المعبر تمت بوساطة مصرية وبعد الحصول على موافقة إسرائيلية.

من جانبها، قالت مصر إنها ستساعد في تأمين إجلاء نحو سبعة آلاف من الاجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة.

وتجاوزت حصيلة الشهداء في القطاع عشرة آلاف معظمهم من النساء والأطفال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر في الحرب الإسرائيلية المتواصلة ردا على هجوم حركة "حماس" ضد إسرائيل.