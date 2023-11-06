الحرب على غزة: شهداء بقصف مكثف واشتباكات في عدة محاور

لا تزال قوات الاحتلال تستخدم تكتيك التوغل البطيء في غزة، عبر المناورة ما بين التقدم والتراجع، بهدف استدراج وحدات المقاومة، فيما واصلت المقاومة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، وكبدتها المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات.

استشهد عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ31 من الحرب على غزة، وذلك بعد يوم من ارتكاب الاحتلال مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي، خلّفتا 75 شهيدا.

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لا تزال قوات الاحتلال تستخدم تكتيك التوغل البطيء في غزة، عبر المناورة ما بين التقدم والتراجع، بهدف استدراج وحدات المقاومة، فيما واصلت المقاومة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، وكبدتها المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات.

ونشرت كتائب القسام مشاهد لتدمير آليات إسرائيلية، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن خسائره منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 341 قتيلا و260 مصابا، وأن عدد الجنود الذين قتلوا في المعارك البرية بغزة بلغ 25.

وأحصت وزارة الصحة في غزة 9770 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 24 مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.