الحرب على غزة: شهداء بغارات مكثفة ونتنياهو يجدد رفضه لوقف إطلاق النار

تجاوز عدد شهداء قصف وغارات الاحتلال 10 آلاف، إذ تواصل الولايات المتحدة الأميركية مناقشة إمكانية التوصل إلى "هدنات إنسانية" أو "توقفات قصيرة" في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

كثف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة، في وقت واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق المأهولة، ما أوقع عشرات الشهداء والإصابات خلال ساعات.

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وركزت طائرات الاحتلال غاراتها باليوم الـ 32 من العدوان العسكري المستمر على القطاع بقصف عنيف لعدة مناطق وأحياء سكنية في القطاع، وفي المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وتجاوز عدد شهداء قصف وغارات الاحتلال 10 آلاف، إذ تواصل الولايات المتحدة الأميركية مناقشة إمكانية التوصل إلى "هدنات إنسانية" أو "توقفات قصيرة" في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وتصر الحكومة الإسرائيلية على القول إن الحرب ستستغرق وقتا طويلا رغم أن القصف على القطاع المحاصر لم يتوقف منذ أكثر من شهر.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتولى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حاليا ضد حركة حماس، مجددا رفضه وقف إطلاق النار قبل إطلاق الحركة سراح الرهائن.

ويأتي ذلك، فيما يتسع الحراك المناصر حول العالم للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حيث تواصلت المظاهرات الاحتجاجية في العديد من العواصم الأوروبية والعالمية المنددة بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وطالبت المظاهرات بوقف فوري لإطلاق النار، منددين بمواقف حكوماتهم الداعم للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهدف فيها الأطفال والنساء والمناطق المأهولة والمؤسسات العامة والبنية التحتية.