اشتباكات واعتقالات بالضفة: شهيد بالخليل ومسيرة تقصف مخيم طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سعد نمر فروخ، وذلك عقب إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام سعير قضاء الخليل، علما أن شقيقه مجاهد استشهد بداية معركة طوفان الأقصى وشُيع قبل ثلاثة أيام.

استشهد شاب في مدينة الخليل في وقت شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بغض المناطق أسفرت عن إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق، فيما قصف طائرة مسيرة مخيم طولكرم.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وذلك عقب إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام سعير قضاء الخليل، علما أن شقيقه مجاهد استشهد بداية معركة طوفان الأقصى وشيع قبل ثلاثة أيام.

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الأهلي في الخليل، ومصادر أمنية، باستشهاد الشاب سعد نمر الفروخ، وإصابة اثنين آخرين، إحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب اصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

وحسب المصادر المحلية، الشهيد سعد المذكور، هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال طولكرم بأكثر من 60 الية عسكرية، بينها جرافتان، وحاصرت مخيم طولكرم، ونشرت قناصتها على العديد من البنايات.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف مدخل حارة البلاونة وشارع المدارس وتدمير البنية التحتية، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم وعن ضاحية ذنابة.

وأطلقت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال صاروخا باتجاه أحد المواقع داخل مخيم طولكرم، كما استهدف الاحتلال شقة سكنية بطائرة انتحارية ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وتصدى مسلحون لقوات الاحتلال واشتبكوا معها واستهدفوا آلياتها بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

وأعلنت كل من "سرايا القدس- كتيبة طولكرم" و "كتيبة طولكرم- الرد السريع" أن مقاتليهما يتصدون لقوات الاحتلال ويخوضون مواجهة واسعة معها على كافة محاور الاشتباك.

وأصيب عدد من الشبان خلال اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال لمخيم طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدة إصابات، إحداها لوالدة الشهيد عز الدين عواد، وصلت مستشفى ثابت ثابت الحكومي، على إثر اشتباكات عنيفة اندلعت على أطراف مخيم طولكرم.

ونقلت طواقم الإسعاف إصابتين بالرصاص الحي، واحدة خطرة بالظهر والثانية باليد، وإصابتين بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم طولكرم.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال والد الأسير المحرر مصطفى سليمان أبو الرب من قرية صير، للضغط عليه لتسليم نفسه بعد مداهمة منزله لاعتقاله.

وأصيب شاب واعتقل مواطن وسيدة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا قضاء رام الله.

وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب بالرصاص في القدم، أطلقته قوات الاحتلال التي نفذت عمليات دهم واقتحام لعدد من المنازل، واعتقلت الأسيرة المحررة ربى عاصي، والأسير المحرر محمد الدحلة، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جمعة عبدالله التايه، من بلدة البيرة، بعد دهم منزله في حي سطح مرحبا، وتفتيشه.