2215 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

يأتي ذلك، مع استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة والعدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي: الخليل، ورام الله، وتوزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم الأسيرة السابقة ربى عاصي، وفتاة لم تعرف هويتها بعد، اعتقلت بعد إطلاق النار عليها على حاجز قلنديا العسكري، إضافة إلى 3 صحافيين.

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ويأتي ذلك، مع استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة والعدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي: الخليل، ورام الله، وتوزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.

وبذلك فإن حصيلة حملات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 2215 حالة اعتقال، مع التأكيد مجددا على أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من غزة، بما فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقا.

وشملت حملات الاعتقال المتواصلة، كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أن الاحتلال نفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ الأسرى عن سبق إصرار، وذلك في ظل ارتقاء أربعة معتقلين في سجون الاحتلال، من الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، جراء عمليات التعذيب والتنكيل التي طالت الأسرى، والآلاف من العمال الذين جرى اعتقالهم، والشهداء هم: عرفات حمدان، وعمر دراغمة، وماجد زقول، ومعتقل من عمال غزة لم تعرف هويته بعد.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول نحو 7000 أسير، من بينهم 62 أسيرة، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين 2070.