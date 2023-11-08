65 معتقلا الأربعاء و2280 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي بيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، والقدس، وطوباس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية، طالت 65 فلسطينيا، بينهم زوجة أسير ووالدة أسير من بلدة تل قضاء نابلس، وفتاة من بلدة دورا قضاء الخليل، وصحفيان من الخليل.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي بيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، والقدس، وطوباس.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، كما وقام الاحتلال فجر اليوم بتفجير منزل الأسير الطفل محمد الزلباني من مخيم شعفاط وهو معتقل منذ شباط/فبراير 2023.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 2280 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول الماضي..

يشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.