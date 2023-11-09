الحرب على غزة: غارات واشتباكات بظل وساطة من أجل هدنة إنسانية

تركزت المعارك البرية بين قوات الاحتلال والمقاتلين من حركة حماس في مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر بعد دخول الحرب على غزة شهرها الثاني، فيما تقود قطر جهود وساطة لإطلاق عدد من الرهائن تحتجزهم الحركة في مقابل هدنة موقتة.

يتوصل القصف الإسرائيلي لليوم الـ 34 على مواقع عدة في قطاع غزة طال محيط مستشفى الشفاء ومربعات سكنية، في حين تدور معاركة بين قوات الاحتلال وكتائب القسام داخل أحياء مدينة غزة.

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وشن الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، أوقعت عشرات الشهداء والإصابات،

وطالت الغارات منزلا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما سمع دوي انفجارات عنيفة، في وقت اندلعت حرائق شمال غرب مدينة غزة وفي محيط مخيم الشاطئ، كما طالت الغارات مخبزا في حي الشجاعية شرق غزة ودمره بالكامل.

يأتي ذلك، فيما تركزت المعارك البرية بين قوات الاحتلال والمقاتلين من حركة حماس في مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر بعد دخول الحرب على غزة شهرها الثاني، فيما تقود قطر جهود وساطة لإطلاق عدد من الرهائن تحتجزهم الحركة في مقابل هدنة موقتة.

ويجري مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين في غزة. حيث تحتجز حماس نحو 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته بات في قلب مدينة غزة، بينما تتكثف عمليات القصف الجوي والمدفعي الذي أودى حتى الآن بـ 10569 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة بالإضافة إلى إصابة 26475 شخصا، وفق وزارة الصحة في غزة.

وبالإضافة إلى الموت والدمار الذي يحيط بهم من كل صوب، يعاني الفلسطينيون من نقص كبير في الماء خصوصا والمواد الغذائية والأدوية، فيما تستمر معاناة المستشفيات التي تحتاج إلى الوقود.