غزّة: الخطر يهدّد صحّة الحوامل وحديثي الولادة

"وسط الأعمال العدائيّة المستمرّة، هناك حوالي 50 ألف حامل في غزّة، فيما تلد أكثر من 180 امرأة كلّ يوم"...

حذّر مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة "أوتشا"، الأحد، من "خطر يهدّد صحّة آلاف الحوامل وحديثي الولادة في قطاع غزّة جرّاء عدم توفّر الغذاء والماء والأدوية والرعاية التوليديّة والوقود".

وأضاف المكتب الأمميّ، في تدوينة عبر منصّة "إكس"، "وسط الأعمال العدائيّة المستمرّة، هناك حوالي 50 ألف حامل في غزّة، فيما تلد أكثر من 180 امرأة كلّ يوم".

وأردف أنّه "من المتوقّع أن تلد حوالي 5 آلاف و500 حامل خلال الأسابيع المقبلة، وعدم إمكانيّة الحصول على الغذاء والماء والأدوية والرعاية التوليديّة والوقود يهدّد صحّتهنّ وصحّة أطفالهنّ حديثي الولادة".

ولليوم الـ37، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت أكثر من 11 ألفًا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيّدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقًا لمصادر رسميّة فلسطينيّة مساء السبت، والتي وصفتها منظّمات حقوقيّة حول العالم بأنّها "إبادة جماعيّة".