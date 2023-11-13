2520 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

رافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الإثنين، من الضفة الغربية المحتلة 50 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، وجريح، بالإضافة 9 فلسطينيين من قطاع غزة من غزة تم اعتقالهم من منزل عائلة بنات في الخليل.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: القدس، رام الله، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، نابلس، قلقيلية، وجنين.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 2520 حالة اعتقال، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والغارات المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

يأتي ذلك، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التصعيد من عمليات النقل الجماعية بحق الأسرى في السجون، من بينهم قيادات من الحركة الأسيرة، ومن الأسرى القدامى، رافق ذلك عمليات تنكيل بحقهم، وكان من أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يدخل بعد أيام عامه الـ 44 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.