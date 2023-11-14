الصحّة العالميّة: أكثر من نصف مستشفيات غزّة خارج الخدمة

ولفتت المنظّمة إلى أنّه "من الصعب للغاية إخلاء مستشفى الشفاء في غزّة الّذي يضمّ 700 مريض".

قالت منظّمة الصحّة العالميّة، الثلاثاء، إنّ أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزّة خارجة عن الخدمة بسبب شحّ الوقود والهجمات الإسرائيليّة والبيئة غير الآمنة.

وأوضحت في بيان، أنّ 22 مستشفى من أصل 36 في غزّة خرجت عن الخدمة، وأنّ المتبقّي منها لا تتوفّر فيها المستلزمات الطبّيّة لمواصلة العمليّات الجراحيّة الحرجة وتوفير العناية المركّزة.

وتابعت: "أكثر من نصف مشافي غزّة خرجت عن الخدمة بسبب شحّ الوقود والهجمات والأجواء غير الآمنة".

ولفتت المنظّمة إلى أنّه "من الصعب للغاية إخلاء مستشفى الشفاء في غزّة الّذي يضمّ 700 مريض".

وطالبت بوقف إطلاق نار فوريّ، وتوفير الخدمات الصحّيّة والحماية للمدنيّين، واحترام القانون الإنسانيّ الدوليّ.

ومنذ 39 يومًا، يشنّ الجيش الإسرائيليّ "حربًا مدمّرة" على غزّة، خلّفت 11 ألفًا و240 شهيدًا فلسطينيًّا، بينهم 4 آلاف و630 طفلًا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلًا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لمصادر رسميّة فلسطينيّة مساء الاثنين.