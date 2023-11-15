الحرب على غزة: معارك ضارية والاحتلال يقتحم مجمع الشفاء

واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع، والتي استهدفت المناطق المأهولة والمنازل على رؤوس قاطنيها، وخلفت الغارات عشرات الجرحى والإصابات في صفوف النازحين والمدنيين.

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 40، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على المستشفيات في غزة، واقتحم بقوات معززة والدبابات فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، فيما تتواصل الاشتباكات والمعارك الضارية في محاور التوغل البري.

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يأتي ذلك، فيما واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع، والتي استهدفت المناطق المأهولة والمنازل على رؤوس قاطنيها، وخلفت الغارات عشرات الجرحى والإصابات في صفوف النازحين والمدنيين.

وصعد الاحتلال عدوانه في مختلف أنحاء القطاع، وشن غاراته على منازل المواطنين، ليواصل تعداد الشهداء والجرحى بالتصاعد، في ظل انعدام الخدمات الطبية في معظم مستشفيات القطاع.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة خانيونس، وعلى بلدة القرارة، كما استهدفت الغارات مخيم النصيرات، مع تكثيف القصف في محيط مستشفى الشفاء، فيما قصفت الطائرات منزلا قرب المستشفى الأوروبي في خانيونس.

وأغارت الطائرات الإسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة، وقصفت الطائرات شقة لعائلة الشيخ في حي الدرج بمدينة غزة، حيث وصول عشرات الإصابات لمستشفى المعمداني.

واستشهد وأصيب العشرات باستهداف منزل لعائلة الأغا في خانيونس، في الوقت الذي وصل فيه عدد من الشهداء لمستشفى المعمداني غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء استهدافهم بالغارات الإسرائيلية.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 11500 شهيد بينما الجرحى إلى أكثر من 29 ألفا، وذلك في وقت تتواصل غارات الاحتلال على مناطق مأهولة في أنحاء القطاع.

وتشهد مناطق مختلفة في شمال غزة معارك واشتباكات ضارية في محاور التوغل، في وقت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 47، كما يرتفع عدد القتلى إلى 368 عسكريا و59 شرطيا منذ بدء "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الأول الماضي.