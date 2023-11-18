43 يوما من الحرب على غزة: شهداء ومصابون بقصف على حيّ سكني بخان يونس

"طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات"

يتواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ43 على التوالي ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات. وفجر السبت، قصفت طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 28 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.

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وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات".

وقالت طواقم الدفاع المدني لوسائل الإعلام إنها "انتشلت أشلاء من تحت الركام في حين لا يزال عدد من الضحايا في عداد المفقودين".

وفي السياق ذاته، شنت الطائرات غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت الطائرات مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أدى "لاستشهاد وإصابة آخرين".

كما تم استهدف المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما يرفع عدد المساجد التي استهدفها الاحتلال إلى 242 مسجدا في القطاع، وفق المكتب الإعلامي لحكومة غزة، مساء الجمعة.

وجنوب القطاع، استهدف الاحتلال منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح جنوبي القطاع، ما أدى "لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار".

ومنذ 43 يوما يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.

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