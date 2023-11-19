الحرب على غزة: شهداء وإصابات وقصف مدفعي مكثف

استهدفت المقاتلات الإسرائيلية والمدفعية، منذ ساعات منتصف الليل حتى فجر اليوم الأحد، عدة مواقع في قطاع غزة، مع استمرار استهداف أماكن تجمع المدنيين، بما فيها المراكز الصحية والمدارس التابعة لوكالة أونروا، فيما تتصاعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف جنوب القطاع.

واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الـ 44، في وقت كثفت مدفعية جيش الاحتلال قصفها لمناطق متفرقة في القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد وإصابات العشرات بالغارات والقصف الذي طال فجر اليوم الأحد، مناطق مأهولة ومربعات سكنية.

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واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية والمدفعية، منذ ساعات منتصف الليل حتى فجر اليوم الأحد، عدة مواقع في قطاع غزة، مع استمرار استهداف أماكن تجمّع المدنيين، بما فيها المراكز الصحية والمدارس التابعة لوكالة أونروا، فيما تتصاعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف جنوب القطاع.

وتزامنت سلسلة الغارات والقصف المدفعي مع انقطاع الاتصالات وعدم توفر معلومات واسعة عن أماكن الاستهداف وأعداد الشهداء والإصابات.

وشن الطيران الإسرائيلي فجرا سلسلة من الغارات في منطقة تل الزعتر بشمال القطاع وبمحيط المستشفى الإندونيسي، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف بمحيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مقبرة بيت لاهيا، ونفذت سلسلة غارات وحزاما ناريا في منطقة تل الزعتر، بالإضافة لغارات جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

يأتي ذلك، فيما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن هناك معلومات بشأن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بقطاع غزة في مقابل وقف القتال لخمسة أيام.

ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها أن جميع الأطراف سيوقفون العمليات القتالية مدة خمسة أيام على الأقل بينما يتم إطلاق سراح بعض الرهائن على دفعات، على أن تكون هناك مراقبة جوية لتوقف القتال.

وردا على تقرير الصحيفة الأميركية حول اتفاق مبدئي قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، عبر منصة إكس "لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلا إلى اتفاق".