شهيد وإصابات بالخليل واعتقال العشرات بالضفة

أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة صوب مركبة كان يستقلها الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاما) قرب مدخل مخيم العروب، ما أدلى لإصابته بشكل مباشر بالرصاص الحي.

استشهد شاب وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الاثنين، خلال حملات اقتحام نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت خلالها عشرات الفلسطينيين.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تسلمت شهيدا من جيش الاحتلال في مخيم العروب قضاء الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة صوب مركبة كان يستقلها الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاما) قرب مدخل مخيم العروب، ما أدلى لإصابته بشكل مباشر بالرصاص الحي.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الاقتراب منه وتقديم العلاج له، واحتجزت جثمانه حتى ارتقى شهيدا، وتم تسليه بعدها إلى طواقم الهلال الأحمر، التي نقلته إلى المستشفى وهو جثة هامدة.

وحسب شهود عيان، طاردت شرطة الاحتلال المركبة التي كانت تقل الشهيد وشاب آخر مع إطلاق نار كثيف صوبهم، ولدى وصولهم الشارع الرئيسي شمال الخليل قرب مخيم العروب، أصيبت المركبة برصاص الجنود المتمركزين في البرج العسكري عند المخيم، ما أدى لإصابة الشاب السراحين واستشهد لاحقا، واعتقال الشاب الآخر الذي لم تعرف هويته بعد، وحالته الصحية.

ياـي ذلك، فيما أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع أو المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد أن أطلقت عليه الرصاص وأصابته بجراح خطيرة قرب مدخل مخيم العروب.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال واسعة في مدينة الخليل، طالت أكثر من 16 فلسطينيا.

وعرف من بين المعتقلين: أنس محفوظ، وفيصل محفوظ، ومحمد سعيد القواسمي، وحامد خالد القواسمي، وعبد القواسمي، وهيثم الجعبة، وعبد الرحمن الخطيب، ولؤي الزغير، وبهاء أبو شخيدم، وحسام أبو شخيدم، وبشار عرفات القواسمي، ومحمد عرفات القواسمي، وصلاح القواسمي، ونور الدين القواسمي، ويونس عزيز القواسمي، وصهيب صبحي القواسمي.

وفي محافظة طوباس، أصيب شاب بالرصاص الحي بالرجل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الفارعة وقرية وادي الفارعة.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية بينها جرافة، مخيم الفارعة، ودارت اشتباكات بينها وبين مسلحين.

ودارت اشتباكات مع مسلحين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة أريحا ومخيم عقبة جبر.

واستهدفت مجموعة من المسلحين قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في حي كتف الواد بمدينة أريحا، وأطلقوا الرصاص باتجاه قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر.

واعتقلت قوات الاِحتلال شابا بعد إصابته بالرصاص في حي كتف الواد بمدينة أريحا.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قريوت، وشنت حملة دهم وتفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها، واعتقلت عدة شباب، عرف منهم: أحمد شاهر عازم، وشهاب محمود عيسى، وسلمان معين كساب، ورامز سامر موسى.

واعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد تامر عصام فقها بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة قضاء طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال مقر مجلس الخدمات المشترك في بلدة دير الغصون قضاء طولكرم، واعتقلت جميع عمال قطاع غزة المتواجدين فيه بعد الاعتداء عليهم.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زغير من منزله في حي أم الشرايط، كما اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت دانيا حناتشة بعد مداهمة منزلها بحي رام الله التحتا.