اعتقالات وإصابات بمواجهات واشتباكات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من المدن والبلدات والمخيمات بالضفة، وسط مواجهات واشتباكات مع الشبان والمسلحين، حيث طالت الاعتقالات العشرات، تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

تواصلت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، المواجهات بين مجموعات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما دارت اشتباكات مسلحة متقطعة في بعض المناطق، وذلك خلال التصدي لحملة الاعتقالات الواسعة التي شنها الاحتلال وطالت العشرات من الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من المدن والبلدات والمخيمات بالضفة، وسط مواجهات واشتباكات مع الشبان والمسلحين، حيث طالت الاعتقالات العشرات، تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاعتقالات في محافظات، جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، والقدس، وتم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيه لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ودارت اشتباكات في بلدة قباطية جنوب جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أصيب خلالها شابان برصاص الاحتلال، ومنعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول لنقل الإصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين ضياء حسام عباهرة، وباسل كامل الجعبري، بعد اقتحام بلدة اليامون غرب جنين ومداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما ما أدى الى اندلاع مواجهات في البلدة دون أن يبلغ عن إصابات.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت الأسير المحرر فيصل شحادة أبو الرب، كما سلمت بلاغات لآخرين لتسليم أنفسهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي الوشاحي بعد محاصرة منزله واقتحامه في قرية مثلث الشهداء قضاء جنين.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس معززة بعشرات الآليات بينها جرافة عسكرية، وحاصرت مخيم بلاطة، ونشرت القناصة على البنايات المقابلة.

آثار الخراب الذي خلفته قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم بلاطة

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة شاب بالرصاص الحي في بطنه في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عددا من منازل في مخيم بلاطة.

وقامت جرافة الاحتلال بتجريف شارع السوق داخل مخيم بلاطة، ودمرت البنية التحتية وبسطات الباعة، كما أغلقت الطرق المؤدية للمخيم بالسواتر الترابية.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، وفتشتها وحققت ميدانيا مع سكانها، واعتقلت كلا من: جهاد حسام أبو مسلم، وهشام حسام أبو مسلم، وأحمد العاصي، وفارس أحمد عاصي.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير أمين عرمان ونجله الأسير معتصم عرمان في بلدة عين يبرود قضاء رام الله، وخربت محتويات المنزل.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أيمن وشاكر الجنيدي، وخزيمة غيث، وحذيفة نزار رمضان، بينما اقتحمت مستشفى الميزان واعتقلت محمد حازم القواسمي، واقتادتهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، الى أحد مراكز الاعتقال.

كما اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة بيت أمر، وهم: أحمد محمود أبو عياش، وبدر أبو عياش، وإبراهيم حمزة الخطيب.

واعتدت قوات الاحتلال على الشاب عامر ناصر اسكافي اثناء مروره بمركبته في شارع بئر السبع وسط مدينة الخليل برفقة زوجته وأطفاله واحتجزوا مركبته لعدة ساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة، واعتقلت 5 أشخاص بعد مداهمة منازلهم، وهم الشيخ محمد الهدرة، ومصعب الهدرة، ومهدي أبو الهوى، وسراج أبو سبيتان، وأحمد مروان أبو جمعة، فيما اعتقلت الشاب عدي أبو هنية من منزله في بلدة عناتا.