الاحتلال يهدم منزلا بالعيسوية ومنشآت سكنية بسلوان

يشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت هدم المنازل كعقاب جماعي بحق المقدسيين الذين يمنعون من الحصول على تراخيص من بلدية الاحتلال للبناء.

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بعد اقتحام البلدة ومحاصرة الحي الذي يقع فيه المنزل، كما هدمت غرفتين سكنيتين لعائلة أبو رموز في حي واد قدوم ببلدة سلوان بذريعة البناء دون ترخيص.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن المنزل في العيسوية يعود لعائلة مهران درويش ويقطن فيه مع عائلته المكونة من خمسة أفراد، مشيرا إلى أن صاحب المنزل تعرض لغرامات مالية باهظة فرضتها بلدية الاحتلال قبل أن تحضر اليوم إلى البلدة لهدمه.

وأمس الإثنين، هدمت آليات الاحتلال بناية قيد الإنشاء في قرية الزعيم شرق القدس تعود لعائلة أبو الهوى. وهدمت الجرافات البناية المكونة من 4 طوابق.

وعن عمليات الهدم، أفاد تقرير صادر عن محافظة القدس ، بتسجيل 74 عملية هدم وتجريف، منها 17 حالة هدم ذاتي، إضافة إلى أكثر من 84 إخطارا بالهدم خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويعيش الفلسطينيون في القدس ضائقة سكنية كبرى بسبب منع البناء وارتفاع تكاليف التراخيص في المناطق المسموح البناء فيها مما تسبب في إقامة أبنية بدون تراخيص وهجرة عشرات الآلاف إلى خارجها، وتحديدا في المناطق التي عزلها الجدار خارج القدس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت هدم المنازل كعقاب جماعي بحق المقدسيين الذين يمنعون من الحصول على تراخيص من بلدية الاحتلال للبناء.