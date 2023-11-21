فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
21/11/2023 - 14:35

62 صحافيا وصحافية استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

أدان الاتحاد الدولي للصحافيين ومقره العاصمة البلجيكي بروكسل الثلاثاء، قتل إسرائيل الصحافيين في قطاع غزة.

62 صحافيا وصحافية استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

تشييع جثماني صحافيين في غزة (Gettyimages)

ارتفع عدد الصحافيين الذين استشهدوا من جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 62 صحافيا وصحافية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "استشهاد الصحافيتين آلاء الحسنات وآيات خضورة في قصف إسرائيلي الإثنين، يرفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 62 منذ بداية العدوان الإسرائيلي".

ونشر المكتب الإعلامي صور وأسماء الصحافيين الشهداء، بينهم 6 صحافيات.

وأدان الاتحاد الدولي للصحافيين ومقره العاصمة البلجيكي بروكسل الثلاثاء، قتل إسرائيل الصحافيين في قطاع غزة.

وطالب الاتحاد في بيان بإجراء تحقيق فوري بشأن مقتل الصحافيين في قطاع غزة.

وتضمن البيان أسماء وتواريخ وأماكن استشهاد 62 صحافيا في الهجمات الإسرائيلية حتى اليوم الثلاثاء.

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وأرفق الاتحاد بيانه بمقطع فيديو للصحافية الشهيدة، آيات خضورة، وهي تقول قبل استشهادها "سيكون هذا هو الفيديو الأخير".

ومنذ 46 يوما تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 13300 شهيد بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 31 ألف مصاب 75% منهم أطفال ونساء؛ وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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