الحرب على غزة: شهداء وإصابات.. غارات تسبق الهدنة وتبادل الأسرى

تشتد الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت تواصل السلطات الإسرائيلية الإجراءات النهائية لإنجاز صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، ويتوقع البدء بتنفيذها يوم الخميس.

استشهد العشرات وأصيب المئات في سلسة غارات شنها الطيران الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ 47 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تسود حالة من الترقب بخصوص إعلان وشيك لصفقة تبادل أسرى تنفذ خلال أيام الهدنة المؤقتة.

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وأعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وشهدت مناطق متفرقة في القطاع اشتباكات بين المسلحين وقوات الاحتلال، بينها منطقة الصفطاوي ومحيط حي الشيخ رضوان في غزة، إضافة إلى وقوع اشتباكات ومعارك برية شرقي مخيم المغازي ودير البلح.

وتشتد الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت تواصل السلطات الإسرائيلية الإجراءات النهائية لإنجاز صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

ويشمل اتفاق صفقة التبادل أفراج حماس 50 من المحتجزات الإسرائيليات من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل تحرير إسرائيل 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال والأشبال، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وتستمر الهدنة المؤقتة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ 24 ساعة المقبلة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدء الهدنة والصفقة يوم الخميس.

وأسفرت الحرب والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين، عن استشهاد أكثر من 14128 شهيدا، بينهم أكثر من 5840 طفلا و3920 امرأة، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة، بحسب معطيات رسمية صدرت عن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ووزارة الصحة.

وصدقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، على صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة مع حركة حماس وإرساء هدنة موقتة في القطاع، وأيد جميع وزراء الاحتلال الصفقة، باستثناء 3 وزراء ينتمون لحزب تحالف "الصهيونية الدينية".

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد وحدة في لواء "غولاني" خلال المعاركة شمالي قطاع غزة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية الرسمية لقتلى الجيش إلى 71 منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي بالقطاع يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.