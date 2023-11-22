اليونيسف: غزة باتت "المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال"

"يشكل الأطفال 40% من القتلى في غزة. بكلام آخر، إن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال". "أكثر من 5300 طفل قتلوا في 46 يوما فقط، أي 115 طفلا يوميا خلال أسابيع وأسابيع".

أكدت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة بات "المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال".

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وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بعد زيارتها جنوبي قطاع غزة، أن "أكثر من 5300 طفل قتلوا في 46 يوما فقط، أي 115 طفلا يوميا خلال أسابيع وأسابيع".

وأضافت "بحسب هذه الأرقام، يشكل الأطفال 40% من القتلى في غزة. إنه أمر غير مسبوق. بكلام آخر، إن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال".

ولفتت كذلك إلى فقدان 1200 طفل، بعضهم على الأرجح لا يزال تحت الأنقاض التي خلفها القصف.

وفي ما يتجاوز الضحايا المباشرين للحرب الإسرائيلية على غزة، أبدت راسل قلقها حيال الأخطار الوبائية، مع شبه غياب لمياه الشفة، وخصوصا بالنسبة إلى الأطفال الرضع، وتأثيرات سوء التغذية.

ونبهت إلى أن "أطفال غزة يعيشون حالا من الخطورة القصوى بسبب ظروف الحياة الكارثية. مليون طفل، هم جميع أطفال القطاع، يواجهون انعدام أمن غذائيا يمكن أن يتحول قريبا إلى أزمة كارثية مرتبطة بسوء التغذية".

وتابعت راسل "نرى أنه في الأشهر المقبلة، قد يزيد الشكل الأخطر لسوء التغذية بالنسبة إلى حياة الأطفال، بنحو 30% في غزة".

وشددت على أنه "لينجو الأطفال، وليتمكن الطواقم الإنسانيون من البقاء والتحرك، فإن هدنات إنسانية ليست كافية بكل بساطة"، مع ترحيبها بالاتفاق المعلن بين إسرائيل وحماس للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل هدنة لأربعة ايام.

وأضافت "تدعو اليونيسف إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار بهدف وضع حد فوري لهذه المجزرة".

من جهتها، أعربت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، عن قلقها حيال مصير الحوامل في قطاع غزة ومواليدهن الجدد.

وقالت "وسط المعارك والدمار، هناك في غزة حاليا 5500 حامل يتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل. يوميا، تضع نحو 180 امرأة مواليد في ظروف مروعة، ومستقبل أطفالهن الرضع غير مؤكد".

أُمّان تُقتلان في غزة كل ساعة

قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، الأربعاء، إن "هناك أمّان تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، و7 نساء كل ساعتين".

وأوضحت بحوث أن "67% من القتلى المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا من الرجال، قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأضافت أن "الوضع انعكس بعد 7 أكتوبر، وأن 67% من 14 ألف مدني قتلوا في غزة كانوا من النساء والأطفال".

وقالت إن "النساء في غزة يصلين من أجل السلام، ولكن إن لم يكن هناك سلام فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن".

وأشارت إلى أن" ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة".