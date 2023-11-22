هيئة الأمم المتّحدة للمرأة: "7 نساء يقتلن كلّ ساعتين في غزّة"

أوضحت "بحوث"، أن "67 بالمئة من القتلى المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا من الرجال، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"...

قالت المديرة التنفيذيّة لهيئة الأمم المتّحدة للمرأة، سيما بحوث، الأربعاء، إنّ "هناك أمّان تقتلان في قطاع غزّة كلّ ساعة، و7 نساء كلّ ساعتين".

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة بمجلس الأمن الدوليّ حول الوضع في غزّة.

وأوضحت "بحوث"، أنّ "67 بالمئة من القتلى المدنيّين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة كانوا من الرجال، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي".

وأضافت أنّ "الوضع انعكس بعد 7 أكتوبر، وأنّ 67 بالمئة من 14 ألف مدنيّ قتلوا في غزّة كانوا من النساء والأطفال".

وقالت إنّ "النساء في غزّة يصلّين من أجل السلام، ولكن إن لم يكن هناك سلام فإنّهنّ يصلّين من أجل الموت السريع أثناء نومهنّ وأطفالهنّ بين أذرعهنّ".

المسؤولة الأمميّة، أشارت إلى أنّ" ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزّة".

ومنذ 7 أكتوبر، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت أكثر من 14 ألفًا و532 شهيدًا فلسطينيًّا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلًا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقًا للمكتب الإعلاميّ الحكوميّ بغزّة.