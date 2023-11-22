3035 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

رافقت حملة الاعتقالات، عمليات اقتحام وتنكيل واسعة تحديدا في محافظة طولكرم، ومخيم الدهيشة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، بحسب بيان مشتركة صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وبينهم الجريح مصطفى النعنيش من طولكرم، والذي تم اعتقاله من سيارة الإسعاف بعد إصابته.

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وتركزت عمليات الاعتقال في بيت لحم، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، ورام الله، وطولكرم، وطوباس، وجنين.

ورافقت حملة الاعتقالات، عمليات اقتحام وتنكيل واسعة تحديدا في محافظة طولكرم، ومخيم الدهيشة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، بحسب بيان مشتركة صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3035.

وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقا، ومن اعتقلوا بهدف التحقيق الميداني، وجرى الإفراج عنهم لاحقا.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت كافة الفئات.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.