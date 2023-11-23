الحرب على غزة: غارات إسرائيلية متواصلة تستبق بدء سريان الهدنة

كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 48، وطالت الغارات والقصف المربعات السكنية، والمستشفيات ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

واصل الطيران الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الخميس، غاراته على مناطق متفرقة في القطاع، فيما كثفت مدفعية الجيش قصفها المنازل والمناطق المأهولة في القطاع، ما تسبب باستشهاد العشرات وإصابة المئات من المدنيين.

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وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 48، وطالت الغارات والقصف المربعات السكنية، والمستشفيات ومحيط مراكز إيواء النازحين.

يأتي ذلك، فيما يرقب الجميع موعد بدء سريان الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت واتفاق صفقة التبادل الذي تم التوصل إليه، الأربعاء، بين إسرائيل وحركة حماس، وينتظر أن تستمر الهدنة 4 أيام قابلة للتمديد، بعد جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، صباح اليوم الخميس، أن المحادثات التي تجريها كل من قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس "مستمرة، وتسير بشكل إيجابي".

وأكد الأنصاري، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها، سيتم خلال الساعات المقبلة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في أحدث إحصائية حول العدوان العسكري على القطاع، الأربعاء، بأن عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد ارتفع إلى 14532 شهيدا مدنيا، بينهم نحو 6000 طفل.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن نحو 7 آلاف مفقود في قطاع غزة بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.