90 معتقلا الخميس و3130 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تركزت عمليات الاعتقال في بلدة عزون قضاء قلقيلية والتي طالت 36 فلسطينيا، ومخيم العروب قضاء الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 90 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من طوباس، وأسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة عزون قضاء قلقيلية والتي طالت 36 فلسطينيا، ومخيم العروب قضاء الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس.

وإلى جانب ذلك، فإن الاحتلال ومنذ فجر اليوم، يواصل اقتحام مخيم بلاطة قضاء نابلس، وينفذ عمليات اعتقال للفلسطينيين، ولم يتسن للهيئات التي تعنى بشؤون الأسرى التأكد من أعداد المعتقلين وهوياتهم حتى اللحظة، إلى جانب الاقتحامات المستمرة لمنازل أهالي المخيم، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3130، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.