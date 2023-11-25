شهيدان وإصابات بينها حرجة برصاص الاحتلال في جنين

ارتفاع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة والقدس في موجة التصعيد الحالية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 235 شهيدا، والجرحى إلى 2950، وفق معطيات وزارة الصحة.

استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب سبعة بعضهم بجراح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين، مساء اليوم، السبت، فيما استشهد ثالث في البيرة، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 235 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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ولم تعرف هوية الشهيد في البيرة، علما بأن جمعية الهلال الأحمر أعلنت إصابة شخص عند مدخل مستوطنة "بسغوت" في مدينة البيرة، وأكدت ان قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إليه؛ كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول إصابة حرجة برصاص الاحتلال إلى مستشفى دورا في الخليل.

وأصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط سجن "عوفر" العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب رام الله، وسط حالة من ترقب لتنفيذ عملية الإفراج عن مزيد من الأسرى في سجون الاحتلال في ثاني أيام الهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولا تزال عمليات الاحتلال العسكرية متواصلة في مدينة ومخيم جنين، وسط أنباء عن الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية من عدة محاور إلى جنين، حيث حاصرت قوات الاحتلال مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا ومقر جمعية "الهلال الأحمر"، فيما اندلعت مواجهات في محاولة لصد القوات المقتحمة.

وأكد مدير مستشفى الرازي فواز حماد، أن الشابين عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما) استشهدا برصاص الاحتلال، كما وصلت إلى المستشفى خمس إصابات أخرى بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة، فيما أكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين في جنين بلغ 7 إصابات، بينها إصابتان بحالة حرجة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة وبضمنها القدس، في موجة التصعيد الحالية الذي تتزامن مع الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 234 شهيدا، والجرحى إلى 2950، وفق معطيات وزارة الصحة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرفت جرافات الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين.

وأشارت مصادر محلية إلى تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء جنين، وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم بكثافة مدينة جنين وأغلق مداخلها، وفرض حصارا على مخيم جنين ومستشفيي جنين الحكومي، وابن سينا".

في حين قالت "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن مقاتليها "يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) المتوغلة في محيط مخيم جنين، بالرصاص والعبوات المتفجرة".

من جهته، قال مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام أبو بكر، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى ويغلق مدخليه، وأضاف أن "المستشفى ما زال محاصرا، هناك مدخلان له عليهما جيش الاحتلال، ومع استمرار الإغلاق لا يمكن وصول المصابين".

وبوتيرة يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

يأتي ذلك بعد يوم من دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة حيز التنفيذ، الجمعة عند الساعة 07:00 صباحا، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء.