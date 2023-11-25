عودة 134 فلسطينيًا عالقًا في مصر إلى غزة

في اليوم الأول للهدنة: "استقبال 17 مصابًا يرافقهم 15 شخصًا، كما تم استقبال 12 من المُصابين الفلسطينيين ممن جرى سفرهم ومُرافقيهم إلى دولتي الإمارات وتركيا".

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر عودة 134 فلسطينيًا من العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناءً على رغبتهم، خلال اليوم الأول من الهدنة الإنسانية.

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وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ليل الجمعة/السبت في تصريحات على منصة فيسبوك: "عادت مجموعة من الأفراد الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناءً على رغبتهم، ووصل عددهم إلى 134 فلسطينيًا خلال اليوم الأول من الهدنة".

وأضاف: "اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وعدد 2 سيارة إسعاف، فضلاً عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم".

وأوضح أنه "تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصابًا يرافقهم 15 شخصًا، كما تم استقبال 12 من المُصابين الفلسطينيين ممن جرى سفرهم ومُرافقيهم إلى دولتي الإمارات وتركيا".