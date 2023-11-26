الإعلان عن أسماء الأسرى الذين سيتحررون في الدفعة الثالثة من صفقة التبادل

قائمة بأسماء 39 طفلا وفتى من أشبال الحركة الوطنية الأسيرة تشملهم الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى، كما أعلنتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الأحد:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عن أسماء الأسرى الذي ستشملهم الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى، وسيتم الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم، في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، في بيان، أن "السلطات المصرية تسلمت، اليوم الأحد، قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليا. كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيا"، لافتا إلى أنه "من المقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم".

وتضمنت قائمة الأسرى أسماء 39 طفلا وفتى من أشبال الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، بينهم 21 من سكان القدس المحتلة، وهم:

1- سلطان سامر محمود سرحان/ القدس.

2- قسام إياد أحمد أعور/ القدس.

3- محمد أحمد محمود أعور/ القدس.

4- نصر الله إياد أمجد أعور/ القدس.

5- خليل أحمد خليل أعور/ القدس.

6- أمين محمد أمين عباسي/ القدس.

7- مصطفى محمد إبراهيم عباسي/ القدس.

8- أحمد قادري محمود شيحه/ القدس.

9- سمير سامر سمير بختان/ القدس.

10- محمد عبودة حسن غيث/ القدس.

11- موسى حميدان فضل محتسب/ القدس.

12- أيهم عدنان صبحي شاعر/ القدس.

13- ريان عدنان حسن عتيق/ القدس.

14- مالك مراد خالد بوجة/ القدس.

15- محمد إبراهيم محمد عبد الجبار/ القدس.

16- نشأت باسم طالب دوابشة/ القدس.

17- يوسف فواز فايز برقان/ القدس.

18- نور الدين زياد راشد قواسمي/ القدس.

19- غنام موسى غنام أبو غنام/ القدس.

20- حسن ياسر حسن ياسر/ القدس.

21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل/ القدس.

22- محمود نمر عيد عطا/ رام الله.

23- عمر عماد حسن عطشان/ رام الله.

24- عبادة حسام أحمد خليل/ رام الله.

25- خليل محمد بدر زماعرة/ الخليل.

26- حسن وليد جمال صبارنة/ الخليل – حلحول.

27- زيد نعيم شحدة عرعر/ الخليل.

28- عمار محمود يوسف ثوابتة/ بيت لحم.

29- يزن عامر علي صباح/ بيت لحم.

30- موسى مهند موسى الوريدات/ أريحا.

31- موعد عمر عبد الله الحاج/ أريحا.

32- أسامة نايف أسامة مرمش/ نابلس.

33- إبراهيم مؤيد إبراهيم ظافر/ طولكرم.

34- عمر شاكر سهيل محاجنة/ طولكرم.

35- عدنان حازم عدنان عيد/ طولكرم.

36- أحمد عطية أحمد العديني/ قلقيلية.

37- مجد رائد مسعود فريحات/ جنين.

38- وحيد اسماعيل جميل صبيح/ جنين.

39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة/ رفح.