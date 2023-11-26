خرق للهدنة: استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال قرب مخيم المغازي

في ساعات الصباح الباكر، أصيب 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.

استشهد صباح اليوم الأحد، مزارع فلسطينيي وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مخيم المغازي في قطاع غزة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، إن قوات الاحتلال استهدفت مزارعين اثنين أثناء عملهما بأرضهما شرق مخيم المغازي، شرق المحافظة الوسطى، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر بجروح.

وفي ساعات الصباح الباكر، أصيب 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.

وخلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، اثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

ودخلت الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسيرات والأسرى الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، مقابل الإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين.