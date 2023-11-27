حملة اعتقالات واسعة بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات

دارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة مناطق ومخيمات في الضفة، حيث قامت مجموعة من المسلحين باستهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم عسكر بمدينة نابلس، فيما استهدفت عملية إطلاق نار قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

ودارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة مناطق ومخيمات في الضفة، حيث قامت مجموعة من المسلحين باستهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم عسكر بمدينة نابلس، فيما استهدفت عملية إطلاق نار قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، بينما دارت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من محافظة نابلس التي شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت عدة أحياء من المدينة ومخيمي عسكر وبلاطة، وقامت بأعمال تجريف في أحد الشوارع في بلاطة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا منها أربعة فلسطينيين وهم: هيثم مسلم من المساكن الشعبية، ويوسف قطناني، وابراهيم قطناني من مخيم عسكر القديم، والأسير المحرر زاهي الكوسا من حي الضاحية العليا.

وكانت قوة أخرى اقتحمت قرية طلوزة شرق نابلس وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه واعتقلت الشاب إسلام فارس الطالب في جامعة النجاح. كما اقتحمت قوات بلدة عقربا، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وأصيب عدد من بالشبان بالاختناق، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في مخيم العروب، قضاء الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق وإغماء، جرى علاجهم ميدانيا.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، حيث تم اعتقال 25 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات التي شهدت مواجهات، فيما حاصرت القوات بلدة كفر نعمة وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة طالت 25 شابا، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.