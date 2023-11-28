المطالبة بتوفير مشافي ميدانية: 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال غزة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن هناك 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة، وهي غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة.

المستشفيات غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة(Getty Images)

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة توفير مشافي ميدانية وإدخال المزيد من المعدات والمساعدات الطبية للقطاع، بغية التمكن من توفير العلاجات الأولية والأساسية للمواطنين، خصوصا وأن 3 مستشفيات فقط تعمل في شمال قطاع غزة

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن هناك 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة، وهي غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة.

وطالب القدرة بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الطبية إلى شمال القطاع. كما طالب بإرسال الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أن ما وصل من مساعدات طبية خلال الأيام الماضية محدود للغاية، مضيفا: "نحتاج إلى أدوية خاصة بالتنفس للأطفال الخدج".

وطالب القدرة كل المؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة، وقال: "نعمل بقدرات محدودة للغاية، ونحتاج إلى مستشفيات ميدانية كبيرة".

وأشار إلى أن أضرار القطاع الصحي جراء قصف الاحتلال وصلت إلى ملايين الدولارات، مضيفا: "تمكنا بإمكانات محلية من تشغيل وحدة الكلى في مجمع الشفاء الطبي".