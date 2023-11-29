ترقب للإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى في إطار اتفاق التبادل

الشارع الفلسطيني يترقب الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى والأسيرات والمعتقلات في سجون الاحتلال، في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

يرتقب الفلسطينيون الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين في اليوم السادس للهدنة بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في دفعة تشمل 15 طفلا وفتى من أشبال الحركة الأسيرة، بالإضافة إلى 15 أسيرة فلسطينية بينهن معتقلات من مناطق الـ48.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن "استقبال الدفعة السادسة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل مساء اليوم، الأربعاء، سيقام مقابل بلدية رام الله"، علما بأن حركة حماس، كانت قد عممت قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السادس من صفقة التبادل.

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